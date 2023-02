Santos arranca empate contra o Santo André no fim e fica dividido entre medo de rebaixamento e sonho da classificação

Peixe está a quatro pontos da zona de rebaixamento e quatro da classificação faltando três jogos para o fim da primeira fase

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima reestreou com a camisa do Santos e fez boa atuação



O Santos vive momento difícil no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, 16, a equipe enfrentou o Santo André e empatou por 1 a 1. No Estádio Bruno José Daniel, o primeiro tempo foi de apreensão para a torcida santista. A bola parada foi um problema para a defesa e João Paulo apareceu em três defesas difíceis. No segundo tempo, no jogo que marcou sua reestreia, Lucas Lima acertou o travessão aos nove minutos. Uma forte chuva atingiu o estádio e, o que parecia se encaminhar para um empate mudou aos 25, quando em lance rápido pela direita, Pablo bateu por baixo de João Paulo e colocou o Santo André na frente. Mas aos 43 minutos, Mendoza empatou de cabeça. Nos acréscimos, Marcos Leonardo marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. O resultado mantém o Santos na lanterna do Grupo A com 10 pontos, fora da zona de classificação, faltando três jogos para o fim da primeira fase. No entanto, são quatro pontos para as quartas. Na próxima rodada, o Peixe recebe a Portuguesa (com 6 pontos), na Vila Belmiro, no domingo. Enquanto o Santo André viaja para encarar o Ituano.