Palmeiras vence Corinthians, amplia invencibilidade no dérbi e aumenta crise do rival

Com o resultado, alviverde atingiu uma marca que inédita desde 1999: não perder para o rival há 8 jogo; Raphael Veiga e Vitor Reis foram oa autores dos gols

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Vitor Reis, do Palmeiras, segundo da equipe marcado diante do Corinthians, durante partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro



O Palmeiras ampliou, nesta segunda-feira (1), a crise do Corinthians e atingiu uma marca que não acontecia desde 1999: não perder para o rival há 8 jogos. A última vez que o alvinegro venceu o rival foi em setembro de 2021. O jogo desta segunda foi marcado por briga, discussões e expulsão. O Palmeiras foi superior e mais eficiente. Raphael Veiga foi o personagem do dérbi, para o bem e para o mal. Foi dele o gol que abriu o caminho para a vitória do Palmeiras, que segurou o resultado sem o meio-campista desde o começo do segundo tempo. Numa atitude impulsiva, ele derrubou Garro quando uma confusão já havia se iniciado e levou o vermelho. O jovem zagueiro Vitor Reis, titular pela primeira vez, fechou o placar. A vitória leva o Palmeiras de volta à vice-liderança do Brasileirão. São 26 pontos, um a menos que o Flamengo, o atual líder da competição. O Corinthians, entretanto, não sabe o que é vencer no torneio há mais de dois meses. O revés dessa noite deve custar para o técnico António Oliveira, que pode ser demitido do cargo. A série de nove partidas sem triunfar afundou a equipe na zona de rebaixamento, incapaz de se reerguer no momento. A campanha, com nove pontos em 13 partidas, é a segunda pior da competição. Apenas o lanterna Fluminense pontuou menos (seis) até o momento.

*Com informações do Estadão Conteúdo