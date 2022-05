Paulinho passa por cirurgia e tem prazo para iniciar fisioterapia no Corinthians

De acordo com o Alvinegro, a operação foi realizada com sucesso pelo Doutor Joaquim Grava, consultor do clube do Parque São Jorge

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho foi operado nesta quarta-feira, 18



O Corinthians informou nesta quarta-feira, 18, que o meio-campista Paulinho passou por um procedimento cirúrgico no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi. De acordo com o Alvinegro, a operação foi realizada com sucesso pelo Doutor Joaquim Grava, consultor do clube do Parque São Jorge. Lesionado na vitória diante do Fortaleza, em 1º de maio, o volante começará o processo de fisioterapia na próxima segunda-feira, 23. O prazo de recuperação não foi divulgado pelo Timão, mas é estimado em seis meses.