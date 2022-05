Paulinho tem lesão no joelho detectada, vai passar por cirurgia e só deve voltar em 2023

Volante teve rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo; prazo para a recuperação é de, no mínimo, seis meses

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho deve ficar de fora do restante da temporada



O Corinthians informou no fim da tarde desta segunda-feira, 2, que o volante Paulinho sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o famoso rompimento de LCA, e precisará passar por cirurgia. O jogador de 33 anos saiu lesionado do jogo contra o Fortaleza, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, Paulinho passará por cirurgia, que ainda não tem data para acontecer. Geralmente, o tempo de recuperação de um rompimento de LCA é de, no mínimo, seis meses (ou seja, ele só deverá voltar a vestir a camisa do Corinthians novamente no ano que vem).

O volante chegou ao Timão no início deste ano como um dos maiores reforços do clube, além de Willian, Renato Augusto, Róger Guedes e Giuliano. Após uma série de atuações abaixo do esperado, perdeu a titularidade para Maycon, mas vinha sendo bastante utilizado devido ao rodízio imposto pelo técnico português Vítor Pereira. A contratação de Paulinho foi viabilizada após a Taunsa se comprometer a pagar seu salário. No entanto, o Corinthians cogita processar a patrocinadora após os pagamentos terem sido interrompidos sem nenhum aviso.