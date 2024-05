Paulinho se despede do Corinthians, e clube encerra o ciclo dos heróis de 2012

A partida entre Corinthians e Racing-URU nesta terça-feira (28), às 19h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana, não será apenas decisiva para determinar o líder do Grupo F, mas também marcará a despedida de um dos grandes ídolos do clube, o volante Paulinho. A saída acontece poucos dias após a transferência do goleiro Cássio para o Cruzeiro. Com isso, o Corinthians não terá mais jogadores do elenco de 2012, um dos anos mais vitoriosos da história do clube. Paulinho, emocionado, destacou sua gratidão ao clube. “Infelizmente, os ciclos chegam ao fim. Essa decisão foi pensada com a família. Tenho gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou e me transformou em um jogador da seleção brasileira. O Corinthians é uma cultura. Infelizmente chega esse momento de despedida. É ruim, mas eu olho para trás e vejo que dei o meu melhor com essa camisa”, disse Paulinho, tentando conter o choro.

Paulinho atuou em 218 jogos pelo Timão, com 108 vitórias, 59 empates e 51 derrotas, marcando 40 gols. Ele conquistou quatro títulos importantes, incluindo a Libertadores de 2012, quando marcou um gol decisivo contra o Vasco, nas quartas de final. “Foi o gol mais importante da minha carreira. Sou privilegiado por ter participado daquele momento e dar alegria ao torcedor corintiano. O Corinthians me proporcionou quatro títulos importantes, principalmente a Libertadores. Tenho enorme gratidão pelo clube por todos esses momentos”, afirmou. Ele também conquistou o Paulistão de 2013, o Brasileirão de 2011 e o Mundial de Clubes de 2012.

O meio-campista jogou no Timão entre 2010 e 2013, e depois teve passagens por Tottenham, Guangzhou Evergrande, Barcelona e Al-Ahli. Retornou ao Parque São Jorge em 2022, mas sofreu com lesões. “Se doem e se entreguem para esse time. O Corinthians é gigantesco. Vocês precisam entender que esse clube é uma cultura. Ele te leva para lugares que vocês nem imaginam”, concluiu Paulinho, deixando um recado aos jogadores que permanecem no clube.

O técnico António Oliveira realizou o último treino antes do confronto contra o Racing-URU nesta segunda-feira (27) no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Paulinho deve ficar como opção no banco de reservas. O treinador não contará com o lateral-esquerdo Diego Palacios, devido a uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo, e com o atacante Pedro Henrique, lesionado no músculo posterior da coxa esquerda. O zagueiro Raul Gustavo está suspenso. Para garantir a liderança do Grupo F, o Corinthians precisa vencer o Racing. Na Sul-Americana, o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputará um playoff com um dos times eliminados da Libertadores.

