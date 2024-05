Zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira assiste à vitória do Corinthians em Itaquera e faz festa com a torcida no metrô

Torcedor do Timão, jogador assistiu à partida contra o América-RN em camarote na Neo Química Arena; vídeo mostra ele cantando paródia de Tim Maia feita pela Fiel

Reprodução/X/@alambradoalvinegro Gabriel Magalhães vai para a Neo Química Arena de metrô



O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da seleção brasileira (ele foi convocado para a Copa América), assistiu nesta quarta-feira (23) à partida entre Corinthians e América-RN em um camarote na Neo Química Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo. Torcedor do Timão, Gabriel foi e voltou de metrô, cantando músicas da torcida com corintianos que usaram o transporte público. Em vídeo que viralizou na internet, o jogador aparece entoando os versos de uma música de Tim Maia parodiada pela Fiel: “A semana inteira/fiquei te esperando/pra te ver Corinthians/pra te ver jogando”. A equipe paulista venceu por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esta não foi a primeira vez que Magalhães foi ao estádio alvinegro para ver o time de coração. No duelo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil de 2023, por exemplo, ele viu o jogo e comemorou a classificação mosqueteira no meio da torcida.

Veja imagens de Gabriel Magalhães no metrô e em Itaquera

⚫️⚪️ | Simplesmente Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, com o BRAÇO QUEBRADO, dentro do metrô cantando “a semana inteira” com a torcida do Corinthians. ELE É MUITO CORINTHIANS! 🎥 | Arquibancada do Corinthians pic.twitter.com/adJ5gEQucN — SCCP News (@_sccpnews) May 23, 2024

E o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que mesmo com o braço machucado, pegou o trem e foi para o jogo do Corinthians na Copa do Brasil no meio da torcida. O CARA FOI CANTANDO NO MEIO DO TREM! pic.twitter.com/FI9FJxwvdb — Curiosidades da Bola – PIETRO👶 (@curiosidadesdb) May 23, 2024