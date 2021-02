Pensando na temporada 2021, Corinthians integra atletas do sub-20 e sub-23 com o profissional

Nove jogadores fizeram parte do treinamento desta segunda-feira, 22, no Parque São Jorge

Reprodução/ Youtube Treino no Corinthians com garotos da base



Um dia depois de empatar sem gols com o Vasco, a equipe do Corinthians treinou nesta segunda-feira, 22, no Parque São Jorge com algumas novidades. Já pensando na temporada 2021, a comissão técnica promoveu nove atletas da base para o treinamento conjunto com o profissional. São eles atletas do sub-20 : Mandaca (volante), Matheus Araújo (Meia), Antony (Atacante), Cauê (Atacante) e Felipe (Atacante); atletas do sub-23: Igor Morais (zagueiro), John (zagueiro), Igor Formiga (lateral direito), Vitinho (meia). Após a partida deste domingo na Neo Química Arena, o treinador Vagner Mancini falou sobre a reestruturação do elenco e pediu paciência para a torcida.

“Temos o torcedor, eles têm peso, e se eles não podem estar no estádio estão nas redes sociais, em outras maneiras que a gente sente. Vai ser um ano de mãos dadas, eu digo ao torcedor, de reconstrução. Talvez a gente possa causar alguma situação atípica, porque há tempos que não temos essa reestruturação, mas é importante, temos a dificuldade do clube e tenho que dar a minha participação, assim como o torcedor. Vamos lutar com alma, brigar em campo. Se a gente aceitar que o cenário é esse, tudo vai melhorar. 2021 vai ser melhor, vamos evoluir e crescer consideravelmente”, declarou Mancini.

Além de incluir atletas da base, o time precisa resolver os empréstimos de Jemerson, Cazares e Otero que terminam em 30 de junho. Há rumores de algumas trocas e dispensa de jogadores que não renderam nesse ano como, por exemplo, Luan, Jonathan Cafú, Matheus Davó e outros. Na próxima quinta-feira, 25, o Timão enfrenta o Internacional, que briga pelo título do Brasileirão, no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília).