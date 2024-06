Polícia instaura inquérito contra torcedores do Corinthians que invadiram o Parque São Jorge

Ao todo, 33 pessoas serão investigados, todas presentes em uma reunião com o presidente Augusto Melo; clube disse que encontro ‘não foi pacífico’ e relatou ameaças a funcionários e depredação da sede social

Reprodução/X/JovemPanEsporte Augusto Melo, presidente do Corinthians, reúne-se com torcedores que invadiram o Parque São Jorge



A Polícia Civil do Estado de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a invasão de torcedores do Corinthians ao CT Joaquim Grava e ao Parque São Jorge. Ao todo, 33 torcedores serão investigados. Todos estavam presentes em uma reunião com o presidente do clube, Augusto Melo, e nenhum possui histórico de passagem pela polícia. Apesar da conversa, o Timão disse em nota que o ato não foi pacífico. Houve ameaças a funcionários e algumas instalações do clube foram danificadas. “No CT, a invasão foi feita com um corte em uma das grades e houve disparos de fogos e rojões. Os atletas e comissão técnica estavam de folga, portanto, não viram o protesto. Os membros da torcida foram contidos pela equipe de segurança. Em seguida, estes mesmos se dirigiram ao Parque São Jorge, invadiram pela portaria principal e pelo estacionamento, após isso quebraram os trincos das portas do andar onde fica a sala da presidência. O ato não foi pacífico, como em outras vezes, apesar de ninguém ter se machucado”, repudiou o Corinthians. Além de responderem criminalmente, os torcedores podem ser suspensos de frequentar estádios no estado de São Paulo por um período de seis meses a dois anos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A sequência de resultados ruins do time tem preocupado os torcedores, já que a equipe não vence há seis jogos, com quatro empates e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a 18ª posição, estando na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos conquistados em 12 partidas. O último jogo do Alvinegra foi um empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, realizado na Neo Química Arena na noite de quarta-feira (26). Além dos problemas dentro de campo, o Timão enfrenta dificuldades fora das quatro linhas. A casa de apostas esportivas online VaideBet, que era o principal patrocinador do clube, rescindiu o contrato no início do mês. A Polícia Civil está investigando o acordo de patrocínio, enquanto o Corinthians afirma que todas as negociações foram feitas de forma legal, com empresas regularmente constituídas. Com a perda do patrocinador, o clube tem enfrentado desafios para honrar compromissos com fornecedores, funcionários, jogadores e outros clubes.

PRESSÃO DA TORCIDA! 🦅 Torcedores do Corinthians invadiram o Parque São Jorge e foram recebidos pelo presidente Augusto Melo, que mostrou ao líder da torcida organizada uma proposta de patrocínio máster. pic.twitter.com/uN6C57JRW0 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 28, 2024

*Com informações do programa Linha de Frente