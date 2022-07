Exclusivo: Ramiro encaminha acerto para trocar o Corinthians pelo Santos

Representantes do jogador vão se reunir com a diretoria do Peixe na segunda-feira, 1º, durante o jogo contra o Fluminense, na Vila Belmiro

O volante Ramiro, do Corinthians, deve ser anunciado pelo Santos nas próximas semanas. Representantes do jogador vão se reunir com a diretoria do clube praiano na noite da próxima segunda-feira, 1º, durante o jogo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, para acertar detalhes da contratação. Com contrato com o Timão até o fim deste ano, Ramiro estava emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. O volante treina com o elenco alvinegro há mais de duas semanas, mas não foi relacionado para os duelos com Coritiba, Atlético-MG e Botafogo, mesmo regularizados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante coletiva de imprensa, após o jogo contra o Galo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Vítor Pereira foi questionado sobre a situação de três jogadores que voltaram de empréstimo ao Corinthians. Além de Ramiro, estão à sua disposição o meia Mateus Vital e o atacante Léo Natel. Na ocasião, o comandante da equipe disse que o futuro do trio ainda não está definido.