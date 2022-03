Reapresentação do Corinthians após derrota em clássico conta com 4 jogadores da base; veja quem são

A preparação do grupo visa o confronto diante da Ponte Preta, marcado para o próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulista

A reapresentação do Corinthians após a derrota para o São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 7, contou com algumas novidades. A pedido do técnico Vitor Pereira, quatro atletas das categorias de base do clube complementaram o treino no CT Joaquim Grava, sendo eles: o zagueiro Robert Renan, o lateral-direito Daniel Marcos, o lateral-esquerdo Reginaldo e o meio-campista Keven. A preparação do grupo corintiano visa o confronto diante da Ponte Preta, marcado para o próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão.

Nesta segunda, antes de irem ao gramado, os jogadores do Corinthians foram divididos. O titulares da derrota para o São Paulo aqueceram e fizeram um trabalho tático com o técnico Vítor Pereira, enquanto os demais tiveram um treinamento de posse de bola conduzido pelos auxiliares. Na terceira parte do treinamento, já com os jogadores que iniciaram a última partida na parte interna do CT para complementos na academia, VP comandou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.