Renato Augusto e Giuliano se despedem do Corinthians: ‘Lágrimas nos olhos’

Meio-campistas agradeceram os torcedores e os colegas de clube; zagueiro Gil também está de saída

Renato Augusto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para se despedir do Corinthians. Sem ter seu contrato renovado, o meio-campista deve acertar com o Fluminense. Em publicação feita no Instagram, o armador agradeceu o carinho da torcida e lamentou o fim de seu ciclo no Parque São Jorge. “É com lágrimas nos olhos que me despeço de vocês… Eu sabia que esse dia chegaria, mas a verdade é que nunca estamos preparados para a despedida. Fui muito feliz todos esses anos que estive no Corinthians, agradeço imensamente a todos que fizeram parte dessa caminhada, obrigado Duílio, Alessandro e Roberto Andrade pela confiança e por me dar a oportunidade de vestir essa camisa novamente. Obrigado a todas as comissões que trabalhei nos últimos anos, rouparia, seguranças, staff, que nos dão todo o suporte para que o tudo aconteça. Sobre a torcida… meu eterno muito obrigado, vocês fizeram essa jornada ser ainda mais especial! Sem palavras para todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo”, escreveu.

Quem também mandou um recado para a torcida foi o meio-campista Giuliano, outro a deixar o time em meio ao processo de reformulação. “Foi uma alegria , uma honra e uma satisfação fazer parte dessa história e vestir essa camisa do Corinthians. Foi um período muito importante na minha vida , de crescimento e aprendizado. Obrigado a todos que fizeram parte desses momentos. Deus sempre conduziu meus caminhos e dessa vez não será diferente. Deus abençoe a todos”, publicou. Nas redes sociais, o zagueiro Gil também recebeu mensagens de carinho. O defensor é outro que não continuará para a temporada 2024.

