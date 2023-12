Bahia anuncia saída de jogadores e busca reforços para próxima temporada

Raul Gustavo, Mugni e Vinicius Mingotti não tiveram seus contratos renovados

WALMIR CIRNE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raul Gustavo defendeu o Bahia por empréstimo



O Bahia anunciou nesta terça-feira, 12, as primeiras mudanças em seu elenco após garantir sua permanência na elite do Brasileirão. Raul Gustavo, Mugni e Vinicius Mingotti não tiveram seus contratos renovados e estão deixando o clube. De acordo com o Tricolor de Aço, os contratos dos três atletas se encerraram ao final da temporada e não serão renovados. Raul Gustavo, que estava emprestado pelo Corinthians, retorna ao clube paulista a pedido da equipe – o defensor teve dificuldades para se firmar no Bahia devido a lesões e disputou apenas 18 jogos. Mugni, por sua vez, estava no clube desde 2021 e contribuiu para o acesso em 2022, além de conquistar um título estadual. No entanto, perdeu espaço e deixou o clube após 98 partidas, com oito gols marcados e oito assistências. O time do Grupo City agradeceu aos jogadores pelos serviços prestados e desejou sucesso em suas carreiras. O clube está em busca de reforços para a próxima temporada e espera dar boas notícias aos torcedores em breve. A permanência do meia Cauly já seria motivo de comemoração para a torcida, que espera melhorias no setor de criação da equipe.