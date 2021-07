Renato Augusto se despede do Beijing Guoan e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians

Além de publicar um vídeo com seus melhores momentos pelo clube chinês, o meio-campista também escreveu uma carta aos torcedores, afirmando que a rescisão de seu contrato não era a forma como gostaria de deixar a agremiação

Reprodução/Twitter/@renatoaugusto8 Renato Augusto se despediu do Beijing Guoan



Renato Augusto usou suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 21, para se despedir do Beijing Guoan, da China, onde atuava desde 2016. Além de publicar um vídeo com seus melhores momentos pelo clube chinês, o meio-campista também escreveu uma carta aos torcedores, afirmando que a rescisão de seu contrato não era a forma como gostaria de deixar a agremiação. Agora, ele vive a expectativa de ser anunciado como reforço do Corinthians, onde viveu momentos brilhantes, como na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 e na Recopa Sul-Americana de 2013. Embora tenha recebido propostas do exterior e também do Flamengo, ele optou por aceitar a oferta do Timão.

“Em janeiro de 2016, quando saí do Brasil para ir para a China, depois de ser campeão da Brasileirão e melhor da competição, nunca imaginei que aquela viagem seria uma das mais emocionantes da minha vida. Vestindo a camisa Beijing Guoan, foi amor à primeira vista. Que atmosfera incrível no Worker Stadium! Que fãs adoráveis! Que privilégio! Usando essa camisa, vivi ótimos momentos da minha vida! Ganhei a medalha de ouro olímpica, joguei uma Copa do Mundo pelo meu país, quando ninguém acreditava que eu poderia continuar jogando em alto nível na China, e graças ao meu clube e aos meus companheiros, eu fiz isso. Fui campeão na China, o que foi incrível. Devolver ao clube e aos fãs tudo o que eles fizeram por mim, foi uma grande honra, como seu capitão! Infelizmente veio a pandemia, trazendo muitos problemas, e a distância é um deles”, escreveu Renato, que foi campeão chinês em 2018.

“Desde janeiro, estamos tentando encontrar o caminho de volta para a China, mas não aconteceu. A vida é feita por decisões difíceis e é difícil para mim, mas tive que procurar outra opção para continuar minha carreira neste momento. Não foi do jeito que eu desejo, e com certeza não será uma despedida, mas até breve. Certamente nossos caminhos se encontrarão novamente. Obrigado a Beijing Guoan por tudo. Obrigado aos meus companheiros de equipe, equipe, presidente e diretores do clube, e especialmente a todos os nossos torcedores e apoiadores! Vejo vocês em breve! Com amor, Renato Augusto”, completou o jogador de 33 anos, que em três temporadas pelo Corinthians, entre 2013 e 2015, disputou 127 jogos, fez 15 gols e ganhou três títulos. Ele, no entanto, não entra em campo desde o ano passado.