Giuliano faz primeiro treino no CT do Corinthians em reapresentação do elenco

@Rodrigococafoto / Ag. Corinthians Giuliano durante atividade no Corinthians



O elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, 20, no CT Joaquim Grava, dois dias depois da derrota para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, em Itaquera. Com compromisso marcado somente para a próxima segunda-feira, 26, quando enfrenta o Cuiabá, também pelo Campeonato Brasileiro, o Timão contou com uma novidade. Giuliano, meio-campista anunciado como primeiro reforço da temporada na semana passada, fez o seu primeiro treinamento nas instalações do clube. Supervisionado pelo preparador físico Fabrício Pimenta, o armados fez trabalhos físicos.

A ideia da comissão técnica de Sylvinho é intensificar os treinamentos físicos de Giuliano, que não entra em campo há quase três meses – a última partida foi em 25 de abril, pelo Campeonato Turco. Assim, a missão da equipe de fisiologia do Timão é deixar o jogador apto para a partida contra o Flamengo, no dia 1º de agosto, data em que o mercado brasileiro abre para contratações do exterior. Durante este período, a diretoria corintiana espera fechar com, no mínimo, mais dois reforços. Nos bastidores, a cúpula negocia com Renato Augusto e Roger Guedes.