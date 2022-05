Robson Bambu desabafa e recebe apoio do Corinthians após acusação por estupro ser arquivada

Através do Twitter, o defensor do Alvinegro paulista agradeceu o apoio da família, dos amigos, do clube e dos torcedores

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Robson Bambu durante entrevista coletiva no Corinthians



O zagueiro Robson Bambu usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para comemorar o arquivamento do processo no qual era acusado de ter praticado violência sexual contra uma jovem. Através do Twitter, o defensor do Corinthians agradeceu o apoio da família, dos amigos, do clube e dos torcedores. “Obrigado a quem esperou o desfecho do inquérito e acreditou na Justiça, sem julgamentos precipitados. Em nenhum momento duvidei q tudo seria esclarecido. O apoio de minha família, amigos, clube e torcedores me ajudou a atravessar esse período com serenidade. Só tenho a agradecer!”, escreveu.

O Corinthians, por sua vez, se manifestou apoiando Robson Bambu e enaltecendo a própria postura durante o processo – quando a acusação veio à tona, o Timão não afastou o jogador, que foi contratado por empréstimo no início da temporada. “É isso Robson, o Corinthians jamais assumirá a função que cabe apenas a juízes. Nosso papel será sempre o de: respeitar a denúncia; apoiar a colaboração do atleta com as investigações; acompanhar o caso e confiar na decisão soberana da Justiça. A juíza aceitou o arquivamento. Então seguimos juntos e fortes no nosso trabalho”, disse a agremiação do Parque São Jorge.