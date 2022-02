Robson Bambu, do Corinthians, nega ter estuprado mulher: ‘Isso me causa revolta’

O clube afirmou ter conhecimento do boletim de ocorrência e disse que não comentará o tema ‘até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração’

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Robson Bambu durante entrevista coletiva de apresentação no Corinthians



Robson Bambu, zagueiro recém-contratado pelo Corinthians, emitiu um comunicado oficial, na tarde desta quinta-feira, 10, para se manifestar sobre as acusações que sofre de estupro de vulnerável. Além de negar ter cometido o crime, o defensor disse que está “revoltado” com a denúncia. “Fiquei sabendo da acusação feita contra mim e isso me causa revolta. Já acionei minha advogada para conduzir o caso. Nunca desrespeitei nenhuma mulher. Espero que as autoridades esclareçam a verdade o quanto antes para eu voltar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol”, escreveu o jogador de 25 anos em suas redes sociais.

Robson, um amigo e duas mulheres teriam saído para curtir a noite na última quinta, 3 de fevereiro, em uma casa noturna do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Após beberem, os quatro teriam se dirigido a um hotel da região. A garota que acusa Robson de estupro diz ter passado a noite com o amigo dele de forma consensual, enquanto sua amiga ficou com o jogador. Contudo, quando acordou, teria visto o jogador nu sobre ela, introduzindo o dedo em sua genitália. A vítima teria empurrado Robson e procurado a amiga, enquanto o zagueiro negava ter praticado violência sexual, dizendo que não faria isso com uma mulher por ter uma filha. As duas deixaram o hotel em um carro de aplicativo. A mulher passou por exames periciais, e as duas disseram à Polícia que tanto a casa noturna quanto o hotel tem câmeras de segurança.

O Corinthians, até o momento, afirmou ter conhecimento do boletim de ocorrência e disse que não comentará o tema “até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração”, ressaltando que não compactua com nenhum tipo de violência. Com os direitos econômicos ligados ao Nice, da França, Robson Bambu está emprestado ao Alvinegro paulista até o final deste ano. Aprimorando a forma física, o zagueiro ainda não fez sua estreia pelo clube do Parque São Jorge. Revelado nas categorias de base do Santos, o defensor também coleciona passagem pelo Athletico-PR.