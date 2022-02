Ex-Corinthians, Dinei aposta R$ 10 mil em derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes

Se o Alviverde de fato for derrotado pelo clube egípcio no confronto, o retorno financeiro possível para o ex-jogador de cerca de R$ 93,6 mil

Reprodução/Estadão Conteúdo Dinei (esquerda), do Corinthians comemora gol marcado pelo colega Marcelinho, o segundo durante a partida contra o Cruzeiro, válida pela final do Campeonato Brasileiro de 1998 no estádio do Morumbi, na capital paulista



O Palmeiras, comandado de Abel Ferreira, receberá boas energias de milhões de palmeirenses para a partida contra o Al Ahly, nesta terça-feira, 8, pela semifinal do Mundial de Clubes – a bola rola em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, a partir das 13h30 (de Brasília). Apesar disso, o Alviverde também terá que lidar com muitos rivais torcendo contra o seu sucesso no torneio da Fifa. Um deles é Claudinei Alexandre Pires, mais conhecido como Dinei, multicampeão pelo Corinthians que apostou R$ 10 mil no fracasso do Verdão diante dos egípcios – Se o Palmeiras de fato for derrotado pelo clube egípcio no confronto, o retorno financeiro possível para o ex-jogador de cerca de R$ 93,6 mil.

“Se eu ganhar, esquece”, escreveu Dinei, em sua conta no Instagram, mostrando o registro da aposta feita contra o Palmeiras. O ex-atacante, inclusive, agitou as redes sociais com publicações provocativas. “Virei egípcio. Não sou muito bom da cabeça não, minha mulher vai me matar”, brincou, em seus Stories. “Vou ganhar dinheiro dos ‘peppa’ ainda. Palmeiras não tem Mundial”, completou o antigo jogador, três vezes campeão brasileiro pelo Timão (1990, 1998 e 1999). No clube do Parque São Jorge, ele também participou das conquistas do Mundial de Clubes (2000) e do Paulista (1999).