Rodrigo Garro diz que Memphis Depay é ‘muito especial’ e revela pedido do holandês a ele

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, fez comentários positivos sobre seu colega de equipe, Memphis Depay. Em uma entrevista ao jornal argentino “Olé”, o camisa 10 alvinegro não apenas elogiou as habilidades futebolísticas de Depay, mas também destacou seu caráter generoso. Ele mencionou a iniciativa do jogador em ajudar pessoas necessitadas e a solicitação ao argentino de um vídeo especial para uma criança que luta contra o câncer. “Ele não é só um jogador de futebol, mas também há um outro lado. Vai à favela ajudar pessoas carentes. Hoje me pediu um vídeo para uma criança com câncer. É muito especial, me surpreendeu.”

Além de ressaltar o lado humano de Depay, Garro expressou a empolgação do elenco com a chegada do novo reforço. O jogador comentou que já havia rumores sobre a contratação de grandes nomes para o Corinthians, e a inclusão de Depay foi recebida com entusiasmo. Ele enfatizou a importância de ter um atleta com o talento e a experiência do holandês no time.

Garro também elogiou as habilidades técnicas de Depay, mencionando sua capacidade de driblar adversários e sua força mental em campo. Essas características são vistas como fundamentais para o desempenho do Corinthians, especialmente em momentos decisivos durante as partidas.

A parceria entre Garro e Depay tem se mostrado promissora, contribuindo para o bom desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe, que já se classificou para a Copa Libertadores de 2025, conta com a expectativa de que essa dupla possa levar o clube a novas conquistas no ano que vem.

