Róger Guedes brilha, e Corinthians goleia o Liverpool do Uruguai fora de casa pela Libertadores

Balbuena abre o placar, e atacante corintiano garante vitória com mais dois gols no estádio Centenário, em Montevidéu

DANTE FERNANDEZ/AFP/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes comemora um dos gols marcado contra o Liverpool do Uruguai



O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai, na noite desta quinta-feira, 6, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Timão é o líder do Grupo E. Já o time uruguaio é o lanterna da chave, sem nenhum ponto, assim como o Independiente del Valle (3º colocado), que perdeu para o Argentinos Júniors (2º colocado) por 1 a 0. Em relação a partida desta quinta, o atacante Róger Guedes brilhou e deixou a sua marca em duas oportunidades. Antes disso, o zagueiro Balbuena abriu o placar, no fim do primeiro tempo, ao receber cruzamento de Fagner e cabecear para o fundo das redes. No segundo tempo, o Timão começou pressionando e a atitude surtiu efeito. Aos 3 minutos, Róger Guedes também recebeu lançamento de Fagner e bateu de primeira para ampliar o resultado. Já aos 17 minutos, a bola passou por Fausto, Yuri Alberto e Giuliano antes de chegar nos pés do camisa 10 na pequena área. O Corinthians mandou no resto do jogo, mas o placar não mudou.