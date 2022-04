Róger Guedes marca três, Corinthians bate Avaí e segue com 100% de aproveitamento no Brasileiro 

Alvinegro paulista vai à liderança do torneio graças ao show do atacante; Leão fica na metade da tabela com o revés

BRUNO ESCOLASTICO/PLANET POP/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes marcou três vezes na vitória do Corinthians sobre o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro



O Corinthians não teve a menor dificuldade para ganhar do Avaí por 3 a 0, na noite deste sábado, 16, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A grande estrela da partida foi o atacante Róger Guedes, responsável por balançar as redes três vezes. Com o resultado, o Alvinegro paulista segue com 100% de aproveitamento e vai à liderança do torneio – na estreia, os comandados de Vitor Pereira venceram o Botafogo, no Rio de Janeiro. Já a equipe catarinense, por sua vez, fica na oitava colocação, com três pontos obtidos no triunfo sobre o América-MG.

Mesmo sem contar com o estádio lotado, o Corinthians tratou de encaminhar sua vitória bem cedo. Depois de apertar os visitantes, o Timão saiu na frente aos 8 minutos. Após Du Queiroz fazer jogada individual e ser desarmado, a bola sobrou para Róger Guedes, que mandou para as redes. Melhor no jogo, o Alvinegro paulista ampliou o marcador mais uma vez com seu atacante, aos 24 minutos. Desta vez, ele recebeu lançamento de Lucas Piton, invadiu a grande área e bateu no canto inferior direito do arqueiro Douglas. Saindo do campo de defesa, o Avaí incomodou apenas com Copete, que exigiu boa defesa de Cássio.

Na volta dos vestiários, o Avaí conseguiu criar duas ótimas chances, uma com Morato e outro nos pés de Eduardo. O goleiro corintiano, mais uma vez, foi bem nas jogadas e evitou que o adversário equilibrasse a partida. Para melhor o lado do Corinthians, Róger Guedes aproveitou desvio de Giuliano e completou para as redes, marcando um hat-trick em Itaquera. O terceiro tento esfriou os ânimos do Leão, que passou a concentrar suas forças em não levar mais gols dos mandantes. Agora, o Timão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa-RJ, fora de casa, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Já o Avaí encara o Goiás somente no outro domingo, 24, na Ressacada, em Santa Catarina, pelo Brasileirão.