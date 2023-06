Ruan arranca empate do Corinthians contra Cuiabá e evita mais uma derrota

Jogador não atuava desde 2020 por causa de três cirurgias no joelho e saiu do banco de reservas para empatar a partida; time paulista dorme na beira da zona de rebaixamento

ABRAÃO SOARES/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO IRÃO/CORINTHIANS X CUIABÁ - ESPORTES - Comemoração do gol de Deyverson, do Cuiabá, marcado diante do Corinthians, durante partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizada no Estádio Arena Neo Química, em Itaquera, zona leste da capital paulista, na noite deste sábado, 10 de junho de 2023



Corinthians e Cuiabá empataram em 1 a 1 neste sábado, 10, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado o time paulista chega a seu terceiro jogo seguido sem vitória na temporada e ouviu algumas vaias da torcida após o apito final em Itaquera. O time vai dormir na 16ª colocação da tabela, na beira da zona de rebaixamento, com nove pontos. O Cuiabá é o 13º, com 12. O jogo entre as equipes teve um primeiro tempo fraco, com as duas equipes mostrando necessidade de fugir do final da tabela do Brasileirão. Corinthians e Cuiabá se preocuparam mais com atacar, mas o time da casa teve uma má notícia ainda com 20 minutos. Renato Augusto sentiu uma lesão na panturrilha e precisou de substituição. A saída do camisa 8 deu mais confiança para o Cuiabá. Com as linhas mais bem definidas, o time mato-grossense tomou conta do jogo e deixou o Corinthians assistindo à troca de passes do adversário. Para o segundo tempo, Corinthians e Cuiabá decidiram acelerar mais as jogadas para pegar o adversário de surpresa. Aos 9 minutos, o fardo corintiano ficou mais pesado. O Cuiabá construiu bela jogada, Rikelme apareceu na ponta esquerda e cruzou para Deyverson, que, de cabeça, colocou os visitantes em vantagem. O placar favorável fez o Cuiabá recuar suas linhas de marcação, atrair o Corinthians para seu campo e se dedicar aos ataques em velocidade. O Corinthians tentou controlar os nervos e não se deixar levar pela pressão da derrota parcial. Aos 35, Wesley mostrou habilidade, achou Yuri Alberto na área, o centroavante escorou e o jovem Ruan Oliveira balançou as redes. O garoto de 23 anos não atuava desde 26 de agosto de 2020 por causa de três cirurgias no joelho e saiu do banco de reservas para empatar a partida. Ruan tem contrato até o fim de junho. Corinthians e Cuiabá têm um bom período para se preparar para os próximos desafios. O time alvinegro retorna a campo no dia 21, em clássico com o Santos, na Vila Belmiro. Os mato-grossenses, por sua vez, entram em campo no dia seguinte e medem forças com o Botafogo, na Arena Pantanal.