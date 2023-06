Manchester City bate Inter de Milão e conquista título inédito na Champions League

Com gol de Rodri, equipe comandada por Pep Guardiola venceu por 1 a 0 em um jogo inédito entre ingleses e italianos

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Rodri do Manchester City comemora o gol de 1 a 0 durante a final da Liga dos Campeões



O Manchester City conquistou o inédito título da Champions League neste sábado, 9, após vencer o Inter de Milão por 1 a 0. Após nove anos que chegou próximo da conquista, ele conseguiu se consagrar. A partida foi bem equilibrada entre as equipes, mas o espanhol Rodri conseguiu encontrar o gol e levar o time inglês à vitória. Com a conquistas, o City obteve um grande feito na temporada, ele buscou a sonhada tríplice coroa ao se sagrar campeão também do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra nesta temporada europeia. Essa foi a segundo final da Liga dos Campeões do Mancheter City e ele levou o 15º troféu para o país. Não faltou emoção nos minutos finais, que contrastaram com o jogo amarrado que tomou conta de boa parte da decisão. Com a conquista deste sábado, Pep Guardiola conquista sua terceira edição do torneio continental como treinador. As duas primeiras foram com o Barcelona, nas temporadas 2008-09 e 2010-11. Como atleta, também foi campeão em 1991-92. Os primeiro minutos do jogo não foi compatível com o que se esperava do duelo. A Inter não deu paz ao City, incomodando a equipe inglesa no campo de ataque e levando perigo ao gol defendido por Ederson. Guardiola teve de pedir a seus comandados que mantivessem a calma para buscar o domínio do jogo. Contudo, aos poucos, a equipe de Manchester empurrou a Inter para seu campo de defesa, mas a Inter soube se fechar.

O primeiro tempo da partida terminou sem gols. O City pecou na criatividade e não soube se livrar da ótima marcação da Inter, enquanto os italianos cumpriram a proposta defensiva, neutralizaram o adversário, mas não conseguiram atacar de modo a inaugurar o marcador. A atuação da etapa inicial deixou os torcedores do time de Milão mais esperançosos. Na volta do intervalo, City e Inter repetiram a estratégia e o ritmo dos minutos finais do primeiro tempo, com o conjunto de Manchester com a bola, e o de Milão recuado e apostando nos contragolpes. Em um erro da defesa inglesa que Lautaro Martínez teve a melhor chance de colocar a Inter em vantagem, mas o argentino não mostrou muita simpatia pelo gol e chutou em cima de Ederson. Se por um lado houve desperdício de oportunidade o mesmo não se repetiu no time inglês. Aos 23 minutos, Rodri acertou um belo chute e abriu o placar. A Inter tentou reagir, mas não conseguiu fazer o gol. Como campeão da Liga dos Campeões, o City será o representante europeu no Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita e está classificado para o novo Mundial que terá sua primeira edição em 2025. No início da próxima temporada, o time de Manchester ainda terá como desafio a Supercopa da Europa, diante do espanhol Sevilla, na Grécia. O título inédito coroa o investimento bilionário feito pelos Emirados Árabes Unidos e o trabalho do técnico Pep Guardiola.