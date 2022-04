Saiba como a suspensão do jogo do Flamengo mexe com a transmissão de Always Ready x Corinthians

Duelo contra o Sporting Cristal, no Peru, foi cancelado devido a grandes protestos no país

Reprodução/Twitter/@TheLibertadores Libertadores começa nesta terça-feira, dia 5 de abril



A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores 2022, desta terça-feira, 5, foi cancelado horas antes do início por conta de grandes protestos no Peru devido ao aumento do combustível. E por conta disso, a partida entre Always Ready e Corinthians, que acontecerá na Bolívia às 21h30 (horário de Brasília), entrará no lugar na grade de programação do SBT. A transmissão começa às 21h15 e terá a narração de Téo José, Mauro Beting e Emerson Sheik nos comentários e Nadine Bastos nos comentários da arbitragem. A partida terá transmissão para todo o Brasil. Anteriormente, a partida do Corinthians ficaria restrita a São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. No canal fechado, o jogo terá transmissão da Conmebol TV.