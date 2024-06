Saiba quais times de futebol celebraram o Dia do Orgulho LGBT+

Entre os clubes que apoiaram a causa estão São Paulo, Corinthians, Coritiba e Santos; comentários de ódio e preconceito em todas as publicações ainda são muitos

Freepik Nesta sexta-feira é celebrado o Dia do Orgulho LGBT+



Nesta sexta-feira (28), é celebrado o Dia do Orgulho LGBT+, e times de futebol brasileiro não deixaram esta data passar em branco, celebrando o amor, respeito e igualdade de gênero. O São Paulo compartilhou um vídeo onde mostra comentários preconceituosos contra a comunidade gay e usou a data de hoje para reforçar o espaço aberto para todos. “Orgulhe-se de ser quem você é. Enquanto existir intolerância, o São Paulo FC continuará na luta por um mundo mais justo. O São Paulo é de todos”, escreveu o Tricolor. O Corinthians também não ficou de fora da luta e fez uma homenagem. Já o Palmeiras publicou que é de todos e “não tolera o preconceito”. Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino e Vasco foram outros clubes que fizeram posts para festejar a data.

O Coritiba compartilhou uma imagem e reforçou o compromisso com a diversidade e respeito. “Neste Dia do Orgulho LGBTQIA+, o Coritiba reafirma seu compromisso com a diversidade, o respeito e a inclusão. Celebramos o amor em todas as suas formas e cores”, escreveu. O Santos também apoiou à causa e se juntou com os demais clubes para celebrar o amor e o respeito. Apesar de todos os comentários de ódio e preconceito, o Peixe não deixou se abalar e se manteve firme na publicação.

Veja publicações dos clubes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coritiba (@coritiba)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

O #PalmeirasDeTodos não tolera o preconceito! Vamos, juntos, lutar pela liberdade e pelo respeito! 🏳️‍🌈💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/iaS7lKnd51 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2024

Na Maior Torcida do Mundo cabem todos os gêneros, sexualidades e tipos de amor. Hoje é #DiaDoOrgulho e todo dia é dia da gente respeitar, incluir e acolher.#CRF pic.twitter.com/wZy333b9hd — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2024