Phil Foden retorna à seleção da Inglaterra na Eurocopa após nascimento do filho

Destaque da equipe, atacante do Manchester City deve ser titular contra a Eslováquia, neste domingo, pelas oitavas de final do torneio europeu

OLIVIER MATTHYS/EFE/ EPA Phil Foden, da Inglaterra, em ação durante partida da Euro contra a Eslovênia, em Colônia



O atacante Phil Foden retornou à concentração da Inglaterra na Eurocopa após ter se ausentado para acompanhar o nascimento de seu filho. O jogador, considerado peça fundamental no esquema da equipe, foi titular nos três jogos da fase de grupos do torneio. Apesar de ter tido um desempenho mediano, a seleção inglesa confirmou sua condição de favorita e encerrou a primeira etapa do torneio como campeã de sua chave. Com cinco pontos, o “English Team” marcou apenas dois gols nas três partidas que disputou, estreando com vitória de 1 a 0 sobre a Sérvia. A cúpula do selecionado inglês fez uma postagem de boas-vindas para Foden em suas redes sociais, incluindo um emoji de um bebê na mensagem.

O atleta se reapresentou ao técnico Gareth Southgate nesta sexta-feira (28). É esperado que Foden atue como titular nas oitavas de final, contra a Eslováquia, neste domingo (30). Atuando pelo Manchester City, ele foi eleito o melhor jogador da temporada do Campeonato Inglês e agora retorna para reforçar a Inglaterra na sequência do torneio. Foden foi visto caminhando em direção ao campo de treinamento com seu companheiro de equipe Jarrod Bowen, pronto para contribuir com sua habilidade no restante da Eurocopa.

