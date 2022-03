São Paulo x Corinthians: Vitor Pereira tem mais de 58% de aproveitamento em clássicos na carreira

Além de ter que enfrentar um estádio lotado, o treinador também recebe a missão de encerrar o jejum do Alvinegro de cinco anos sem ganhar na casa do rival

Vítor Pereira começa a sua trajetória no Corinthians a partir das 16 horas (de Brasília) deste sábado, 5, diante do São Paulo, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Além de ter que enfrentar um estádio lotado, o treinador também recebe a missão de encerrar o jejum do Alvinegro de cinco anos sem ganhar na casa do rival. Contudo, se depender de seu retrospecto em jogos como esse, o português pode ficar confiante para o Majestoso. Desde que deixou de ser auxiliar no Porto e assumiu o posto de técnico, ainda em 2011, o comandante já participou de 31 clássicos, colecionando 14 vitórias, 12 empates e somente 5 derrotas, com um aproveitamento de 58,1% dos pontos disputados. Nota: a reportagem da Jovem Pan não considerou os números das passagens de VP por Sanjoanense, SC Espinho e Santa Clara, que aconteceram antes de Pereira adquirir experiência como assistente nos Dragões.

Ficando com o cargo de André Villas-Boas, que aceitou a proposta do Chelsea ao fim da temporada 2010/2011, Vítor Pereira obteve uma trajetória de sucesso no Porto, vencendo duas vezes o Campeonato Português (2011/2012 e 2012/2013) e outras duas a Supercopa de Portugal (2011 e 2012). Nos clássicos, esse bom retrospecto se repetiu: diante de Sporting e Benfica, o treinador levou a melhor na maioria dos jogos, somando 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota durante os dois anos em que esteve à frente dos Dragões. O confronto mais marcante, sem dúvida, aconteceu quando o Porto ganhou das Águias por 2 a 1, encaminhando o título nacional e deixando Jorge Jesus, então treinador do Benfica, de joelhos, em maio de 2013.

Com o período marcante no time português, Vítor Pereira chamou atenção de outros clubes e aceitou a boa oferta financeira para dirigir o Al Ahli, da Arábia Saudita, em 2013. Apesar do desempenho favorável contra o arquirrival Al Ittihad, com três triunfos e um empate, o técnico deixou a equipe saudita ao fim da temporada sem erguer um troféu sequer. Em seguida, VP decidiu se aventurar no futebol grego, assumindo o tradicional Olympiacos. Em seis meses, o “Mister” levou o time aos títulos da Super Liga Grega (2014-15) e da Copa da Grécia (2014-15), mas teve resultados apenas razoáveis nos clássicos. Foi uma vitória e um empate com o AEK Atenas, uma igualdade contra o PAOK e uma derrota diante do Panathinaikos.

Já no Fenerbahçe, da Turquia, Vítor Pereira teve duas passagens, sendo a segunda mais favorável quanto ao desempenho nos clássicos contra Galatasaray e Besiktas – o treinador também não conquistou nenhum campeonato na agremiação turca. Seu sucesso, no entanto, se deu mesmo na China, onde treinou o Shangai Port e não perdeu nenhuma vez para o rival Shangai Shenhua. Foram quatro vitórias, dois empates e duas taças: o Campeonato Chinês (2018) e a Supercopa da China (2019). Vale lembrar que no primeiro semestre de 2017, VP também trabalhou no 1860 Munique, mas não encarou o Bayern por estar disputando a segunda divisão do nacional.

Vitor Pereira em clássicos:

Porto (Portugal) – 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Porto 2 x 2 Benfica – 23/09/2011

2 x 2 Benfica – 23/09/2011 Sporting 0 x 0 Porto – 07/01/2012

– 07/01/2012 Benfica 2 x 3 Porto – 02/03/2012

– 02/03/2012 Benfica 3 x 2 Porto – 20/03/2012

– 20/03/2012 Porto 2 x 0 Sporting – 05/05/2012

2 x 0 Sporting – 05/05/2012 Porto 2 x 0 Sporting – 07/10/2012

2 x 0 Sporting – 07/10/2012 Benfica 2 x 2 Porto – 13/01/2013

– 13/01/2013 Sporting 0 x 0 Porto – 02/03/2013

– 02/03/2013 Porto 2 x 1 Benfica – 11/05/2013

Al Ahli Jeddah (Arábia Saudita) – 3 vitórias e 1 empate

Al Ittihad 0 x 0 Al Ahli – 04/10/2013

– 04/10/2013 Al Ahli 2 x 1 Al Ittihad – 24/01/2014

2 x 1 Al Ittihad – 24/01/2014 Al Ahli 2 x 1 Al Ittihad – 19/04/2014

2 x 1 Al Ittihad – 19/04/2014 Al Ittihad 2 x 3 Al Ahli – 27/04/2014

Olympiacos (Grécia) – 1 vitória, 2 empates e 1 derrota

PAOK 0 x 0 Olympiacos – 08/02/2015

– 08/02/2015 Olympiacos 1 x 1 AEK Atenas – 11/02/2015

1 x 1 AEK Atenas – 11/02/2015 Panathinaikos 2 x 1 Olympiacos – 22/02/2015

– 22/02/2015 AEK Atenas 0 x 3 Olympiacos – 11/03/2015

Fenerbahçe (Turquia) – 1ª passagem – 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

Besiktas 3 x 2 Fenerbahçe – 27/09/2015

– 27/09/2015 Fenerbahçe 1 x 1 Galatasaray – 25/10/2015

1 x 1 Galatasaray – 25/10/2015 Fenerbahçe 2 x 0 Besiktas – 29/02/2016

2 x 0 Besiktas – 29/02/2016 Galatasaray 0 x 0 Fenerbahçe – 13/04/2016

– 13/04/2016 Galatasaray 1 x 0 Fenerbahçe – 26/05/2016

Shangai Port (China) – 4 vitórias e 2 empates

Shenhua 0 x 2 Shangai Port – 10/03/2018

– 10/03/2018 Shangai Port 2 x 0 Shenhua – 11/08/2018

2 x 0 Shenhua – 11/08/2018 Shenhua 0 x 4 Shangai Port – 01/03/2019

– 01/03/2019 Shangai Port 3 x 1 Shenhua – 06/07/2019

3 x 1 Shenhua – 06/07/2019 Shenhua 0 x 0 – Shangai Port – 18/10/2020

– 18/10/2020 Shangai Port 1 x 1 Shenhua – 23/10/2020

Fenerbahçe (Turquia) – 2ª passagem – 1 vitória e 1 empate