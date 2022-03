São Paulo defende tabu contra o Corinthians de quase cinco anos; veja provável escalação 

O último revés do Tricolor para o Alvinegro, em sua casa, aconteceu em 16 de abril de 2017, quando a equipe, que também era treinada pelo ‘Mito’, perdeu por 2 a 0

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni coordenando Rafinha durante jogo do São Paulo



O São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado, 5, a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mais do que a possível classificação para o mata-mata do Estadual, o time de Rogério Ceni também defende um tabu de quase cinco anos sem ser derrotado pelo rival sob o seu domínio. O último revés do Tricolor para o Alvinegro, em sua casa, aconteceu em 16 de abril de 2017, quando a equipe, que também era treinada pelo “Mito”, perdeu por 2 a 0 – Jô e Rodriguinho marcaram para os corintianos, que largaram na frente na disputa pela vaga na final do Paulistão daquele ano.

Desde então, o Tricolor recepcionou o Alvinegro em oito oportunidades, contabilizando cinco vitórias e três empates. Assim, a expectativa da torcida são-paulina, que promete lotar o estádio localizado na Zona Sul da capital, é de manter a sina diante do arquirrival e avançar às quartas de final de maneira antecipada – para isso, além do triunfo, o São Paulo precisa contar com um tropeço da Ferroviária diante do Santos, em Araraquara, no mesmo dia. Agora em sua segunda passagem como técnico, o “Mito” deve escalar sua equipe com: Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Léo; Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni (Luciano), Marquinhos (Juan) e Jonathan Calleri.

Vale lembrar que o comandante são-paulino não conta com Jandrei e Nikão, isolados após testarem positivo para Covid-19, além dos machucados Igor Vinícius, Diego Costa e Alisson. As boas notícias ficam por conta dos retornos de Luan e Patrick, volantes que treinaram normalmente durante a semana e devem ficar à disposição de Ceni no banco de reservas. Do outro lado, o estreante português Vitor Pereira deve mandar a campo um Corinthians com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

Tabu do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi: