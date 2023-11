Sylvinho recebe prêmio na Albânia após classificar seleção para a Eurocopa 2024

Ex-Corinthians, treinador recebeu o prêmio ‘Águia de Ouro’, normalmente concedido a albaneses que se destacam pelo mundo

Reprodução/Instagram/@sylvinho_campos Sylvinho recebeu o prêmio 'Águia de Ouro' por classificar a Albânia para a Eurocopa



O treinador Syvinho, ex-Corinthians, foi homenageado na Albânia, nesta quinta-feira, 23, por classificar o país para a Eurocopa 2024, marcada para acontecer no ano que vem, na Alemanha. Nas redes sociais, o técnico da seleção albanesa comemorou o fato de ter recebido o prêmio “Águia de Ouro”, normalmente concedido a albaneses que se destacam pelo mundo. Tanto o brasileiro quanto sua comissão receberam o troféu das mãos do primeiro-ministro albanês. “Esse premio normalmente é concedido a albaneses que se destacam pelo mundo e estar entre os homenageados me deixou bastante feliz. Juntamente com alguns integrantes da comissão técnica e staff da seleção, tive o prazer de poder agradecer aos atletas e à nação albanesa pela linda parceria que se criou durante as eliminatórias e que culminou com nossa classificação para a Euro 2024”, celebrou. Ao todo, sob o comando de Sylvinho, a Albânia somou cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.