STJD suspende partida entre Goiás e Corinthians pelo Brasileirão

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo entre Goiás e Corinthians foi suspenso pelo STJD



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol suspendeu na tarde deste sábado, 15, a partida entre Goiás e Corinthians, que seria realizada nesta noite pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. A medida foi tomada devido a uma polêmica envolvendo a presença de torcida única no Estádio da Serrinha. Na semana passada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou uma recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás, que determinou a realização da partida com torcida única, apenas com torcedores do time mandante. O Goiás fez o pedido no último dia 6. O motivo, recomendado pelo MP-Goiás e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, é o histórico de rivalidades entre as torcidas e episódios de violência. Assim, a CBF acatou a recomendação e expediu ofício para que o Goiás procedesse com a realização do jogo dessa forma. No entanto, o Corinthians pediu ao STJD para que liberasse a torcida do time paulista no jogo. A solicitação foi acatada na última quinta-feira, 13. Um dia depois o Esmeraldino publicou uma nota explicando como iria funcionar a venda dos ingressos aos torcedores visitantes. Contudo, o Goiás voltou a proibir a entrada de corintianos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) notificou o Esmeraldino neste sábado, 15, a pedido do Ministério Público, para que o jogo fosse realizado com apenas a torcida mandante.