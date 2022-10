Palmeiras estreia com vitória contra o Limpeño na Libertadores Feminina

Palestrinas fizeram 3 a 0 e lidera o Grupo C; próximo adversário será a Universidad do Chile

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Palmeiras estreou bem na Libertadores feminina com vitória por 3 a 0



Retornando ao torneio intercontinental, o Palmeiras estreou nesta sexta-feira, 14, na Copa Libertadores feminina, contra o Sportivo Limpeño e venceu por 3 a 0, pelo Grupo C. Adailma marcou o primeiro gol da partida aos 24 minutos. No segundo tempo, aos seis minutos, Byanca Brasil ampliou para as brasileiras e aos 13, a imperatriz Bia Zaneratto fez o terceiro. As palestrinas foram muito superiores e dominaram a partida inteira. O resultado deixa a equipe na liderança da chave, empatada com o Universidad de Chile. Na segunda rodada, o Palmeiras enfrentará a Universidad na segunda-feira, 17, às 19h15 (horário de Brasília). O Brasil tem mais dois representantes no torneio: o Corinthians, atual campeão, perdeu de virada o Deportivo Cali por 2 a 1 e a Ferroviária venceu 1 a 0 o Club Ñañas.