Sul-Americana: Brasileiro é a principal arma do Sport Huancayo contra o Corinthians 

Reprodução/Twitter/@clubshuancayo Liliu, atacante do Sport Huancayo, é o principal jogador do time peruano, que enfrenta o Corinthians



O Corinthians volta a campo na noite desta quinta-feira, 6, para enfrentar o Sport Huancayo, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Terceiro colocado da chave E, o Alvinegro paulista sabe que precisa desesperadamente de uma vitória para manter viva a chance de avançar às oitavas de final no torneio continental. Para isso, a equipe comandada por Vagner Mancini terá que superar o modesto time peruano, fundado em 2007 e que ainda não tem um troféu em sua galeria. Um brasileiro, no entanto, pode incomodar o treinador corintiano. Trata-se do centroavante Liliu, contratado pelo “Rojo Matador” recentemente, mas que já soma 4 gols e 1 assistência em oito partidas disputadas.

Revelado pelo São Bento, de Sorocaba-SP, Liliu é pouco conhecido no futebol brasileiro, onde também teve rápida passagem pelo CRB, em 2013. Desde então, o atacante rodou pelo mundo, jogando por Ethnikos (Chipre), Rapoel Raaanana (Israel), Birkirkara FC (Israel), Kalju (Estônia), Brommapojkarna (Suécia) e FC Inter Turku (Finlândia). Apesar de passar por equipes da “periferia” da Europa, o brasileiro destacou-se por ter facilidade em colocar a bola na rede. No Kalju, por exemplo, ele fez 61 gols e contribuiu com 31 assistências em 82 partidas. Já no time de Israel, ele teve média de quase um tento a cada duas partidas, mostrando o seu faro de artilheiro.

Na atual edição da Sul-Americana, o Sport Huancayo precisou passar pelo Cajamarca, também do Peru, na primeira fase, vencendo as partidas de ida e volta, e contando com um gol de Liliu. Já nas duas rodadas iniciais da fase de grupos, o time peruano perdeu por 5 a 1 do Peñarol (URU) e por 2 a 1 do River Plate (PAR) – em ambas partidas o brasileiro deixou sua marca. Assim, o centroavante é a principal esperança contra o Timão na noite de hoje. O Peñarol lidera a chave com 6 pontos, seguido de River (4), Corinthians (1) e Huancayo (0). Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança para o mata-mata.