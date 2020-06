Tevez diz que fica no Boca Juniors e não descarta encerrar a carreira no Corinthians

MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tevez é atacante do Boca Juniors



Carlos Tevez encerou, momentaneamente, a polêmica sobre o seu futuro. Em entrevista ao diário “Olé”, nesta sexta-feira (26), o atacante afirmou que concordou em renovar o seu contrato com o Boca Juniors por mais seis meses, até o final de 2020. De acordo com o argentino, a sua ideia é ganhar a Libertadores com o time “xeneize.”

“Sim, sigo no Boca Juniors e a verdade é que temos que esperar pela resposta do Boca, há algumas mudanças em que certamente o contrato é até dezembro, não é um ano, é seis meses. Decidi com a minha família que vamos doar o meu salário neste período para uma entidade sem fins lucrativos, o que eu acho ser importante por conta da pandemia”, comentou o atleta de 36 anos, em entrevista ao diário “Olé”.

“Nos próximos dias, diremos para qual fundação o dinheiro será destinado. Quero deixar claro para onde vai o dinheiro do contrato. Decidimos que essa é a coisa certa a ser feita e pode ajudar muitas famílias. Eu quero jogar mais seis meses e ganhar a Libertadores”, completou.

Tevez, por outro lado, não descartou voltar ao Corinthians após o final do contrato com o Boca Juniors. A possibilidade do retorno do argentino foi levantada por Andrés Sanchez, presidente do Timão, na metade de maio.

“Vejo se me aposento em dezembro, ou vou seis meses para o Corinthians ou seis meses para o West Ham”, disse Tevez. “Eu deixo em aberto a chance, não quero ser escravo das minhas palavras, depois eu vejo… Acho que agora o que eu decidi com minha família é algo bom”, comentou.

“Depois de seis meses, não sabemos como estará o país,o futebol, o Boca … Flor (filha de Tevez) tem 15 anos, ela tem uma mentalidade europeia, ela quer estudar nos Estados Unidos. É preciso se perguntar muitas coisas…”, concluiu.