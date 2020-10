Thiago Neves deixa ‘treta’ de lado e manda recado de apoio a Luan, do Corinthians; veja

A manifestação do meia causou surpresa porque, em 2017, ambos trocaram provocações públicas quando ainda jogavam por Cruzeiro e Grêmio

Montagem sobre fotos/Reprodução/Mauro Horita/Estadão Conteúdo Thiago Neves mandou uma mensagem de apoio a Luan nas redes sociais



Thiago Neves usou as redes sociais para demonstrar apoio a Luan, do Corinthians, na tarde desta segunda-feira, 05. O polêmico meio-campista do Sport, que chegou a se envolver em entrevero justamente com Luan em 2017, escreveu no Twitter um incentivo ao camisa 7 do Timão, que não passa por boa fase e vem sendo muito criticado por atuações abaixo do esperado na equipe alvinegra.

“O mais importante de tudo é você acreditar em você. Esquece o que falam fora porque só falam coisas para jogar a gente mais para o buraco. Você é campeão olímpico, campeão e melhor jogador da América, ídolo de um clube, então esquece o que vem de fora e acredita mais em você”, escreveu. “Essas coisas daqui a pouco mudam. Você é craque, Luan. Coloca uma coisa na sua cabeça, tudo passa, irmão. O mais importante no futebol você tem: personalidade. Pode ter certeza que já já você vai voltar a brilhar. Estou na torcida para a você dar a volta por cima”, acrescentou.

A mensagem de Thiago Neves a Luan causa surpresa porque, em 2017, ambos trocaram provocações públicas. Quando o Cruzeiro eliminou o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, o atual meia do Sport, que atuava pela equipe celeste na ocasião, soltou um “chupa, Grêmio” na zona mista após a partida. A “vingança” de Luan aconteceu no fim do mesmo ano, quando o time gaúcho foi campeão da Libertadores. Após o título, ainda dentro do gramado, o campeão olímpico rebateu: “Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores e queria falar chupa, Thiago Neves, seu c…”.