Vampeta vê Atlético-MG ‘fogo de palha’ e faz previsão ‘ousada’ para o Palmeiras; saiba qual

Polêmica, a opinião do pentacampeão mundial movimentou o Esporte em Discussão desta segunda-feira, 05

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Vilmar Bannach/Estadão Conteúdo Vampeta disse acreditar que o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo será o campeão brasileiro



Treze rodadas se passaram, e o Atlético-MG já disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo entrado em campo apenas 12 vezes na competição nacional, o time comandado por Jorge Sampaoli soma 27 pontos e tem um invejável aproveitamento de 75% dos pontos. É, hoje, o grande favorito ao título, certo? Errado! Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 05, no Grupo Jovem Pan, Vampeta disse achar que o Galo é “fogo de palha” e apontou outro time como o principal candidato a ser o campeão brasileiro de 2020.

“Eu acho que o Palmeiras será o campeão brasileiro”, afirmou o pentacampeão mundial. “Da Libertadores eu já não sei, porque aí é jogo de mata-mata, mas no Brasileiro… Eu estou vendo a ascensão do Flamengo, acho ainda que o Atlético-MG é um fogo de palha… Apesar de que estou torcendo para o Atlético-MG, porque um clube como esse, com a torcida que tem, com a estrutura que tem, não ganhar um Brasileiro desde 1971… Mas você pega o Palmeiras, e o time está invicto há 20 jogos, faz o melhor início de Libertadores de sua história e está a cinco pontos do Atlético-MG. E os dois ainda vão se enfrentar no turno e no returno. Gostei da atuação do Palmeiras contra o Ceará. O time a todo momento buscava fazer o gol”, acrescentou, referindo-se ao difícil triunfo por 2 a 1 no último sábado, 03, no Allianz Parque.

Os números mostram que, apesar de ousada, a previsão de Vampeta não é absurda. O Atlético-MG tem, hoje, o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, com 75% dos pontos conquistados, mas quem aparece em seguida não é o vice-líder, Internacional, e sim o Palmeiras, atual terceiro colocado. Com um jogo a menos que o time colorado e o mesmo número de atuações do Galo, o Verdão soma 22 pontos e tem 61,1% de aproveitamento. Em seguida, aparece o Flamengo, com 21 pontos em 12 partidas (58,3%) e, só aí, o Inter, com 22 pontos em 13 jogos (56,4%).

“E, para você ver, o 2 a 1 contra o Ceará foi a primeira vitória do Palmeiras dentro do Allianz Parque no Brasileiro. E está a cinco pontos do líder que ganha de todo mundo, mas ganha principalmente em casa… O Atlético-MG ainda não tem uma grande regularidade fora de casa. Já o Inter vem despencando na tabela, fez jogo a mais, mas tem um aproveitamento de pontos menor. Gente, o Luxemburgo tem pedigree de ganhar Brasileiro… Ele sabe como ganhar o campeonato nacional e acho que vai ganhar de novo”, opinou Vampeta.

Palmeiras e Atlético-MG têm encontro marcado para o dia 1º de novembro, no Allianz Parque. O jogo será válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Até lá, o Verdão encara Botafogo (fora), São Paulo (casa), Coritiba (casa), Fortaleza (fora) e Atlético-GO (fora). O Galo, por sua vez, tem pela frente: Fortaleza (fora), Goiás (casa), Fluminense (casa), Bahia (fora) e Sport (casa).

