Tiago Nunes mira estreia, e Corinthians busca tetra no Paulistão

MARCO GALVÃO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians de Tiago Nunes estreia no Paulistão nesta quinta-feira (23), contra o Botafogo



Após a pré-temporada nos Estados Unidos, o Corinthians agora volta suas fichas para a estreia no Campeonato Paulista. A expectativa é grande no elenco, até pela possibilidade da conquista do quarto título estadual consecutivo. Nas últimas três temporadas, o clube ganhou a competição com vitórias em cima dos rivais Ponte Preta (2017), Palmeiras (18) e São Paulo (19).

Para o técnico Tiago Nunes, que assumiu o Corinthians nesta temporada, o Campeonato Paulista será tratado com muito carinho. “O Corinthians sempre vai disputar o título, é natural, seria inédito um tetracampeonato. Então estou ansioso para estrear em uma competição tão legal”, disse.

O comandante sabe que o Corinthians ainda está em início de temporada e por isso o torcedor terá de ter um pouco de paciência com o desempenho da equipe. No sábado (18), o time perdeu para o Atlético Nacional, da Colômbia, na disputa no torneio da Flórida. Tiago Nunes gostou do poder de criação da equipe, mas reconheceu que a maratona de partidas neste início de ano será pesada.

“Vamos treinar neste domingo cedo em Orlando, viajar à noite e chegar em Viracopos na segunda-feira (20). Vou deixar como dia livre para os atletas, pois eles estão distantes das famílias e precisam de uma recuperação física também. Treinamos terça e quarta e vamos ver a recuperação de todos”, explicou o treinador, que fará sua estreia no Paulistão na quinta-feira (23), contra o Botafogo.

*Com Estadão Conteúdo