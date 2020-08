Exclusivo: Tiago Nunes pede reforço para o ataque à diretoria do Corinthians

Após anunciar a contratação de Otero, o técnico do Alvinegro quer mais dois jogadores para o setor ofensivo

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Tiago Nunes é treinador do Corinthians



Após a liberação do atacante Janderson, emprestado por um ano ao Atlético-GO, o Corinthians busca oportunidades no mercado para contratar um jogador de velocidade para o setor ofensivo. De acordo com a apuração do repórter Raphael Thebas, da Jovem Pan, o técnico Tiago Nunes pediu dois reforços ao presidente do clube, Andrés Sanchez. Uma das opções é o atacante Marquinhos, emprestado ao Sport. Há uma cláusula no contrato firmado entre os clubes que possibilita ao Timão pedir a devolução do atleta.

A diretoria estuda, portanto, pedir o retorno do atacante. A comissão técnica avalia, no entanto, que a equipe não possui um jogador de maior bagagem técnica para esta função. Dessa forma, a diretoria vai buscar também um atacante de lado no mercado interno. Na última semana, o clube confirmou a chegada do venezuelano Otero, meio campista de 27 anos que estava no Atlético-MG. O jogador assinou vínculo por empréstimo de uma temporada.