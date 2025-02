Torcedores do Corinthians protestam após ‘quase vexame’ e cobram Memphis Depay por vida fora de campo

Parte da Fiel questiona amizade com Neymar e acredita que o holandês está mais focado na carreira musical; após 3 a 2 contra a UCV, arquibancada pediu para o time ‘jogar bola’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Memphis Depay, do Corinthians, e Gonzalez, da UCV, durante partida da Libertadores disputada em Itaquera



A temporada atual tem sido desafiadora para Memphis Depay, jogador do Corinthians, que se encontra sob pressão da torcida devido ao seu desempenho em campo. No ano passado, Memphis foi uma peça fundamental para evitar o rebaixamento do time e ainda o levar à Libertadores, mas agora enfrenta críticas sobre sua dedicação ao futebol. Muitos torcedores acreditam que suas atividades fora de campo estão prejudicando seu rendimento. O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, assistiu aos dois últimos jogos do Corinthians, mas Depay não conseguiu se destacar, aparentando estar desconectado e fora de sintonia durante a partida.

As críticas ao jogador não se restringem apenas ao seu desempenho dentro das quatro linhas. Memphis tem sido frequentemente visto em eventos sociais e musicais, o que gerou especulações de que ele estaria mais focado em sua vida pessoal e na carreira como rapper do que no futebol. A amizade com Neymar é vista com maus olhos por boa parte da Fiel. O ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto, também expressou sua opinião sobre a situação, dizendo que Memphis parece cansado e com olheiras, sugerindo que ele não estaria descansando o suficiente. Apesar das críticas, Memphis continua sendo uma figura importante para o time, tendo desempenhado um papel crucial na classificação do Corinthians para a Libertadores da América no ano passado.

O Corinthians, por sua vez, enfrenta seus próprios desafios em competições internacionais, com um histórico de dificuldades na Libertadores. A equipe, que não conquista um título desde o Campeonato Paulista desde 2019, tem se esforçado para melhorar seu desempenho. No entanto, a pressão sobre Memphis e o time como um todo persiste. A presença de torcedores exigentes e a pressão por resultados positivos aumentam a tensão dentro do clube, que busca equilibrar suas ambições regionais e internacionais. Na quarta-feira (26), após a vitória pouco convincente sobre a UCV, da Venezuela, por 3 a 2 — quando o time flertou com uma vexatória eliminação —, torcedores pediram para a equipe “jogar bola” e cantaram “tem que ser homem para jogar no Coringão”.

Confira a repercussão sobre o desempenho de Memphis

Estamos entrando em março e Memphis Depay segue com a forma física e ritmo de caminhão tentando pegar tranco na subida! — Guilherme (@guilherme_ricke) February 27, 2025

Honestamente? Eu não consigo me incomodar com o desempenho do Memphis Depay em 2025. Enquanto ele estiver conseguindo frequentar os eventos e resenhas com o Neymar os 3 milhões por mês estão muito bem pagos. A torcida precisa entender que jogador pop star é assim — Gabriel (@thelifeofgbrn) February 27, 2025

Ele vai trazer o Grammy de melhor álbum e o prêmio multishow de cantor do ano pra mim já valeu a pena — Luiiz (@linscruz) February 27, 2025

Agora de cabeça mais fria, da pra cornetar sem querer mat4r alguém. Memphis irritou.

Talles irritou.

Até o Garro irritou. Um toque de efeito sem necessidade, um drible que não precisava. O Talles saiu na cara do gol e tentou um calcanhar, FUZILA NO GOL! — Crônica Alvinegra (@cronicaalvinegr) February 27, 2025

Ronald Koeman deve estar nesse momento pensando que cruzou o oceano pra ver um saco de batatas se arrastar em campo. Esse Memphis tá tirando com a nossa cara — Trcs (@tuprimosccp) February 27, 2025

