Torcedores do Corinthians protestam contra Luan no CT: ‘Pipoqueiro’

O camisa 7 foi muito criticado após a final por não ter participado das cobranças de pênaltis na final do Campeonato Paulista

Reprodução Luan foi criticado por não participar das cobranças de pênaltis na final do Paulistão



A torcida do Corinthians não ficou nada satisfeita com o fato de Luan não ter participado das cobranças de pênaltis na partida contra o Palmeiras, no último sábado, 8, na decisão do Campeonato Paulista – o Alviverde sagrou-se campeão após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e a vitória nas penalidades. Nesta segunda-feira, 10, uma faixa criticando o camisa 7 foi colocada na porta do CT Joaquim Grava, justamente na entrada dos jogadores e funcionários do clube. Nela, os torcedores chamaram o meia-atacante de “pipoqueiro” e cobraram mais atitude do atleta.

“Luan pipoqueiro. Tem que ter raça para jogar no Coringão. Muito dinheiro para pouca vontade”, diz faixa estendida no principal portão do CT corintiano.

Logo após a conquista palmeirenses, vários torcedores do Corinthians foram às redes sociais para criticar o Luan por se ausentar na decisão por pênaltis. O clube alvinegro, no entanto, justificou que o jogador estava sentindo dores no tornozelo no final do confronto realizado no Allianz Parque.

Por ter participado da final do Estadual, o Corinthians não participou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o time se prepara para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 12, no Mineirão.