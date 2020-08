Contratado por R$ 440 milhões, Hazard decepcionou em temporada de estreia no Real Madrid

O belga realizou apenas 22 partidas com a camisa do time merengue, contribuindo com um gol e sete assistências

EFE/Rodrigo Jiménez Eden Hazard decepcionou em sua temporada de estreia no Real Madrid



Eden Hazard fez uma partida discreta na derrota do Real Madrid para o Manchester City, na última sexta-feira, que culminou na eliminação do time merengue na Liga dos Campeões da Europa. A má atuação do belga, por outro lado, não chegou a surpreender o torcedor mais fanático da equipe madrilena. Em sua temporada de estreia, o atacante contratado junto ao Chelsea por 100 milhões de euros (na época, R$ 440 milhões) até pôde celebrar o título do Campeonato Espanhol, mas rendeu muito abaixo do esperado, convivendo com lesões na maioria dos jogos e sendo pouco decisivo durante os confrontos do grupo comandado por Zinedine Zidane.

Logo após brilhar na Inglaterra e deixar os “Blues” com status de ídolo, Hazard desembarcou na Espanha cercado de expectativas, recebendo um excelente público no Santiago Bernabéu em sua apresentação. Em campo, entretanto, o atacante rendeu poucos momentos de felicidade ao torcedor, tendo números modestos na temporada 2019/20: foram 22 partidas realizadas, contribuindo com apenas 1 gol e 7 assistências. O começo da trajetória de Hazard no time espanhol já foi conturbado. Depois de ser acusado de chegar fora de forma, ele admitiu que havia engordado sete quilos durante o seu período de férias. O habilidoso jogador, por outro lado, também não contou com a sorte em sua temporada de estreia no Real Madrid. Ele sofreu três lesões no período, ficando afastado de 29 jogos, sendo alguns da Liga dos Campeões e outros do torneio nacional.

Ainda assim, a sensação da torcida do Real Madrid é a de que Hazard poderia ter rendido mais quando esteve à disposição de Zidane. Participando de apenas 8 gols ao longo da temporada, ele soma números mais discretos que os jovens brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, que foram contribuíram diretamente com 12 e 9 bolas nas redes, respectivamente. Já outros nomes do setor ofensivo, como Isco e Lucas Vázquez, também não tiveram um bom rendimento, mas possuem números parecidos em relação ao belga. Aos 29 anos de idade, Hazard tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Até lá, diretoria, torcida e a imprensa esperam que ele assuma o protagonismo do time, algo que ficou nos pés de Karim Benzema nesta temporada.