Torcida organizada do Corinthians protesta em frente ao Parque São Jorge

Reprodução/Corinthians O Parque São Jorge é a sede social do Corinthians



Torcedores da Gaviões da Fiel estão protestando contra a diretoria do Corinthians, em frente ao Parque São Jorge, sede social do clube, nesta sexta-feira (19).

Cerca de 30 membros da principal torcida organizada do Alvinegro ergueram faixas e se manifestaram contra as ações recentes da cúpula corintiana. De acordo com o “Globoesporte.com”, eles disseram que não representam nenhum grupo político e também mandaram recados contra a oposição. A Polícia Militar acompanha a manifestação.

Nas faixas, os torcedores cobram mais planejamento e citam nominalmente Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. “Planejamento para 2021 é pagar as contas” e “Parem de enganar a Fiel! Prometem títulos e deixam dívidas” foram algumas das frases proferidas pelo grupo.

A cobrança acontece logo após o Timão anunciar o retorno do atacante Jô, que estava defendendo o Nagoya Grampus (Japão) e assinou com o clube até o final de 2023. Ontem, o Parque São Jorge já havia sido pichado com mensagens endereçadas a Andrés Sanchez.

No último balanço financeiro, referente ao ano de 2019, o Corinthians informou que a dívida do clube é de R$ 665 milhões. A crise foi agravada pela pandemia de Covid-19, que culminou na redução nos salários de jogadores e funcionários.

Em campo, o time paulista também não estava bem antes da paralisação do futebol, em março. O Corinthians foi eliminado da Libertadores na 2ª fase do torneio e não depende de si para avançar às quartas de final do Paulistão.