Vagner Mancini valoriza desempenho defensivo do Corinthians e defende Jô

O Timão chegou ao terceiro jogo consecutivo sem ser vazado diante do Fortaleza; atacante, no entanto, recebeu o vermelho direto e está fora do clássico com o São Paulo

Foto: XANDY RODRIGUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini deixa o Castelão após empate entre Fortaleza e Corinthians



Vagner Mancini, treinador do Corinthians, valorizou o fato do time alcançar o terceiro jogo consecutivo sem ser vazado no empate em 0 a 0 diante do Fortaleza, na última quarta-feira, 2, em partida realizada no Castelão e válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do Timão, por outro lado, admitiu que a equipe segue tendo dificuldades para incomodar os adversários e criar oportunidades de gol – o Alvinegro paulista balançou as redes apenas três vezes nas últimas cinco vezes que entrou em campo.

“É o terceiro jogo sem sofrer gols. Então a parte defensiva está se ajustando, falta ajustar do meio para frente”, afirmou o técnico Vagner Mancini, em entrevista coletiva ainda no Ceará.

Nas últimas três rodadas, por exemplo, o time do Parque São Jorge empatou duas vezes por 0 a 0, contra Grêmio, em casa, e Fortaleza, no Castelão, e venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. E desde o início do Brasileirão, o time não passava tantos compromissos sem ter a meta vazada. O rendimento deixa o Corinthians com seis pontos a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão. Os pontos perdidos, por outro lado, tiram a oportunidade da equipe se aproximar do pelotão da frente – atualmente, são sete pontos de distancia para o Grêmio, sexto colocado e o último clube a entrar na zona de classificação para a próxima Libertadores.

À imprensa, Vagner Mancini também saiu em defesa do atacante Jô, que foi expulso no segundo tempo diante do Fortaleza após um empurrão dentro da área. Desta forma, o centroavante será baixa no clássico contra o São Paulo, marcado para 13 de dezembro, na Neo Química Arena. “Jô oscilou, assim como a equipe. Ele teve dificuldade porque não tivemos a velocidade necessária no primeiro tempo. No segundo, quando encaixamos, teve a expulsão. Ele é um cara alto, ganha as bolas no alto, enfrentamos uma equipe alta, ele tinha que ficar no jogo”, afirmou.