Pelo Brasileirão, Corinthians e Fortaleza empatam sem gols no Castelão

O resultado deixou o Leão em 9º e o Corinthians em 10º na tabela, mas com um jogo a mais que as outras equipes

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na noite desta quarta-feira, 02, o Fortaleza recebeu o Corinthians na Arena Castelão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empatados com 29 pontos e na parte de baixo da tabela, as equipes buscavam a vitória para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, mas o jogo não foi muito ofensivo. No primeiro tempo, foram poucas as chances reais de gol, tendo o Fortaleza as melhores oportunidades e o Corinthians assustado com um chute de fora da área de Luan. Na volta do intervalo, os donos da casa continuaram pressionando o gol de Cássio e tiveram duas boas chances de abrir o placar antes dos 10 minutos iniciais.

Aos 15, Gabriel caiu dentro da área e os jogadores corintianos cobraram o técnico por pênalti, mas nada foi marcado. Fora esse lance, o Corinthians não assustou muito a meta de Felipe Alves. Aos 33 minutos, Jô foi expulso com auxílio do VAR depois de possível agressão em David durante uma cobrança de escanteio. O atacante completou 200 jogos com a camisa do Corinthians nesta noite. Nos acréscimos, o juíz expulsou o Bruno Melo e depois do apito final uma pequena confusão se formou dentro do gramado.

O resultado deixa o Fortaleza em 9º e o Corinthians em 10º na tabela, com um jogo a menos que os adversários. Na próxima rodada do nacional, o Corinthians faz o clássico Majestoso contra o São Paulo, na Neo Química Arena em 13 de dezembro. Já o Fortaleza, viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino no dia 12 de dezembro.