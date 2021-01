Vampeta critica Corinthians após derrota para o RB Bragantino: ‘Precisa melhorar muito’

O Velho Vamp ainda falou sobre a possibilidade do Alvinegro paulista entrar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América

O Corinthians foi completamente dominado pelo RB Bragantino e acabou sofrendo uma dura derrota por 2 a 0, em plena Neo Química Arena, na última segunda-feira, 25, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro caiu para a décima posição na tabela e viu a distância para a zona de classificação para a pré-Libertadores aumentar para cinco pontos. No entendimento do ex-jogador Vampeta, a equipe treinada por Vagner Mancini precisa melhorar muito para conseguiu uma vaga na próxima edição do torneio sul-americano.

“O Corinthians perdeu para uma equipe bem montada, que já está há cinco jogos sem perder, ganhando, inclusive, do então líder São Paulo e que mereceu vencer. O Corinthians não foi bem hoje e o resultado foi justo. O Corinthians precisa fazer a sua parte e torcer contra os outros porque não fez o seu dever de casa. Deixou escapar três pontos mais pela capacidade do adversário. Ou seja, precisa melhorar muito para pensar na temporada em, no máximo, numa pré-Libertadores”, disse Vamp no Fim de Jogo, do Grupo Jovem Pan. “A equipe do RB Bragantino é uma boa equipe e achou um gol com menos de dois minutos de jogo. Foi absoluto e tranquilo, tanto que pouco se falou no goleiro Cleiton. O Corinthians melhorou um pouco no segundo tempo, mas o time de Bragança foi superior na partida toda”, complementou.

O Timão, agora, vai tentar se reerguer já na próxima quinta-feira, 28, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Corinthians fica a dois pontos de distância do Fluminense, a primeira equipe da zona da Libertadores.