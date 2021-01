Pipocou? Vampeta analisa queda de desempenho do São Paulo no final do Brasileiro

O Tricolor tropeçou mais uma vez e viu o Internacional abrir boa vantagem na ponta do Brasileirão

O comentarista Vampeta analisou o mau momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro



O São Paulo soma cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, contabilizando apenas 2 pontos em 15 disputados e perdendo a liderança do torneio. Para piorar a situação, o Internacional vem de oito triunfos consecutivos e abriu quatro de vantagem, ficando perto do título a seis rodadas do fim. No programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o ex-jogador e comentarista Vampeta analisou a queda de rendimento do Tricolor e falou sobre a possibilidade do time paulista retomar a dianteira no Nacional em um momento turbulento.

“Em menos de dez dias, o São Paulo perdeu a gordura de sete pontos e deu mais quatro para o Internacional. Restando seis rodadas, a diferença agora é de quatro pontos. Isso que o Inter tem três jogos em casa, contra RB Bragantino, Sport e Corinthians. Quer dizer… o Inter só perde se der muito mole. A queda do São Paulo é uma briga no grupo? É falta de união? Eu sei que, se fosse em outro momento e não nesses 8 anos de seca, a colocação do time estaria boa. Ainda assim, acho que dá para o time ser campeão. Vai pegar o Atlético-GO na próxima rodada, enquanto o Inter joga com o RB Bragantino, que está em boa fase”, comentou Vampeta.

Precisando da vitória para se restabelecer no torneio, o São Paulo enfrenta o Atlético-GO a partir das 16h (de Brasília) no próximo domingo, 31, fora de casa. O Colocado, por sua vez, tentará manter a boa fase contra o RB Bragantino, no Beira-Rio, em jogo marcado para o mesmo dia e que começará às 18h15.

Assista ao comentário abaixo: