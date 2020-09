Vampeta tenta, mas não consegue não ver gol do Palmeiras; veja reações!

Com dois a menos, alvinegro foi derrotado por 2 a 0 pelo maior rival na Neo Química Arena

Não deu para o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira. O pênalti cometido por Fagner, que colocou a mão intencionalmente na bola, e consequentemente, sua expulsão, abriram caminho para o primeiro gol e a derrota alvinegra em Itaquera. Vampeta, comentarista da Jovem Pan, não ficou nada feliz com a bela cobrança de Luiz Adriano. O ídolo do Corinthians até fechou os olhos para não ver o gol do rival, mas não teve jeito – na segunda etapa, o placar foi ampliado por Veron, e ainda teve tempo para que Danilo Avelar fosse expulso também.

A Jovem Pan transmitiu o derby! Veja as reações do Velho Vamp: