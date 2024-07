Vasco vence Corinthians, quebra tabu de 14 anos e embala no Brasileirão

Piton e Sforza foram os autores dos gols do time da colina; resultado mantém o time paulista na zona de rebaixamento

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sforza jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2024



Depois de 14 anos, o Vasco voltou a vencer o Corinthians. Jogando em São Januário, no Rio de Janeiro, o time da colina bateu o alvinegro por 2 a 0 e embalou no Brasileirão, subindo, temporariamente, para a 10ª posição da competição. A última vez que o Vasco tinha vencido o Corinthians tinha sido em 2010. A nova derrota da equipe paulistana deixa a situação ainda mais complicada, já que ele perdeu a chance de dormir fora da zona de rebaixamento e ainda ocupa a 17ª posição, com 12 pontos. A situação só não foi pior porque o Grêmio, que está na 18ª colocação, perdeu para o Cruzeiro. Porém, a equipe pode ser ultrapassada pelo Atlético-GO que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (11). Essa nova derrota do Corinthians acontece no dia em que a equipe anunciou o novo treinador: Ramón Dias, que era técnico do Vasco até dois meses atrás. Ele assume a equipe no próximo jogo do Brasileirão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Corinthians e Vasco fizeram um primeiro tempo equilibrado, com boa divisão do equilíbrio do jogo. Igor Coronado teve uma ótima chance de balançar a rede de Léo Jardim na cobrança de uma falta, mas o goleiro pulou alto e defendeu. Os vascaíno, responderam com os contra-ataques. No primeiro tempo um lance assustou os vascaínos. Lucas Piton teve um choque de cabeça com Cacá e teve um forte sangramento, mas ele foi atendido pela equipe médica do Vasco, colocou a touca de natação e continuou no jogo. Devido ao sangramento ele precisou trocar de camisa duas vezes. , mas o gol mesmo só foi sair na etapa fina.

Hugo Moura encontrou ótimo passe para Píton bater cruzado e abrir o placar. O time da capital até tentou arriscar para chegar ao empate, mas não conseguiu e viu o Vasco marcar o segundo com Sforza já nos acréscimos. O argentino acertou bela cobrança de falta que Matheus Donelli não alcançou. O Vasco volta à campo na próxima quarta-feira, dia 17, às 19h, para enfrentar o Atlético-GO em Goiânia. Já o Corinthians recebe o Criciúma na Neo Química Arena um dia antes, na terça-feira (16), às 21h.