Vasco anuncia o retorno de Philippe Coutinho após 14 anos: ‘O bom filho a casa torna’

Meia-atacante chegou a São Januário em 1999, aos sete anos, e foi embora em 2010, vendido para a Inter de Milão; ele vem por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra, até o meio de 2025

Leandro Amorim/VascoDaGama "É um sentimento de estar voltando para casa", disse Coutinho sobre volta ao Vasco



O Vasco da Gama oficializou nesta quarta-feira (10) a contratação de Philippe Coutinho, que retorna ao clube após 14 anos no futebol internacional. Coutinho, de 32 anos, vem por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra, até o meio de 2025, e vestirá a camisa 11 do clube carioca. Revelado em São Januário, onde chegou em 1999, aos sete anos, Coutinho destacou-se nas divisões inferiores cruzmaltinas e foi convocado para todas as seleções de base do Brasil antes de estrear como profissional, em 2009. Durante sua primeira passagem pelo Vasco, disputou 44 jogos, marcou cinco gols e conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2009. “É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta”, disse o jogador.

Após sua saída do Vasco, em 2010, Coutinho teve uma carreira de destaque na Europa, atuando por Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa. Nos Reds, se destacou ao ponto de ser vendido para o Barça por 160 milhões de euros (R$ 620 milhões na cotação da época) em janeiro de 2018, a segunda maior contratação mais cara do planeta até então. Naquele mesmo ano, foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Emprestado pelo Villa, ele também vestiu a camisa do Al-Duhail, do Qatar, seu último clube, onde marcou oito gols e deu três assistências em 23 partidas. A volta do “Mágico” ao Vasco era aguardada com grande expectativa pela torcida. O presidente do clube, Pedrinho, manteve cautela durante as negociações, mas sempre demonstrou otimismo quanto ao retorno do jogador.

Coutinho, que chegou ao Brasil em maio, manteve a forma física com treinamentos particulares enquanto as negociações se desenrolavam. Ele estará liberado para reestrear pelo Vasco no dia 17 de julho, em partida contra o Atlético-GO, fora de casa. Sua apresentação oficial está marcada para quinta-feira (11), na Sede Náutica da Lagoa, às 15h11. O retorno de Philippe Coutinho é uma aposta do Vasco para melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro, onde atualmente ocupa o 13º lugar. A torcida espera que o jogador, com sua experiência e habilidade, seja uma referência técnica e ajude o clube a alcançar melhores resultados na temporada.

Confira os posts do Vasco sobre a contratação de Coutinho

Vasco da Gama acerta a contratação de Philippe Coutinho 💢🪄🎩 ➡ https://t.co/M4ZO6A16rv 📸: Leandro Amorim | #VascoDaGama #CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/Pv2SF6wiSQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

