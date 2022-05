Veja o momento em que torcida do Sport invade área destinada aos corintianos na Ilha do Retiro

Confusão aconteceu após a vitória dos pernambucanos na partida de oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Sport invadiram área de visitante pela rua



O jogo das quartas de final da Copa do Brasil sub-17, entre Sport e Corinthians, não terminou bem nesta terça-feira, 10. Torcedores da equipe da casa invadiram o local destinado aos torcedores do Corinthians e uma confusão foi iniciada. Os corintianos foram agredidos e roubados. Um vídeo nas redes sociais, postado pelo perfil @brunoestagiario, mostra como os torcedores entraram no setor de visitantes da Ilha do Retiro, pela rua. Não havia seguranças na partida. O Sport venceu o jogo por 1 a 0. Após o episódio, o clube pernambucano emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “A vice-presidência jurídica rubro-negra já realizou a representação junto à Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva e irá acompanhar os desdobramentos do caso para que os criminosos sejam severamente punidos. Em nome da decência, o Clube manifesta a sua total reprovação aos fatos ocorridos e reforça que tal conduta não condiz com os seus valores e história, se colocando à disposição para contribuir com as investigações”, diz a nota. O Sport também pediu desculpas aos torcedores corintianos.