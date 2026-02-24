Viola, ex-jogador do Corinthians e campeão com a Seleção em 1994, é preso por posse ilegal de arma

Pena foi convertida em serviços comunitários que devem ser prestados ao longo do mesmo período da sentença

Divulgação/Corinthians Viola foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira



Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Corinthians, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por posse ilegal de arma e de munições. A pena foi convertida em serviços comunitários que devem ser prestados ao longo do mesmo período da sentença. Ele pode recorrer da decisão. Procurado, Viola não respondeu os contatos da reportagem.

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo por desobedecer uma ordem judicial, ser flagrado com armamento de uso restrito e ameaçar a sua então companheira.

Depois de a mulher do jogador informar que ele guardava armas em casa, o local foi vistoriado pelos policiais, que encontraram uma pistola calibre 380, um silenciador importado e cerca de 80 munições de vários calibres, entre elas algumas de espingarda calibre 12 – a mesma arma que, no início de 2006, fez com que o ex-atleta fosse preso.

O juiz Gustavo Nardi decidiu que Viola também terá de pagar multa no valor de um salário mínimo vigente da época dos fatos.

Viola é conhecido, principalmente, por sua passagem pelo Corinthians, clube do qual é ídolo. Com a camisa alvinegra, venceu dois títulos do Campeonato Paulista e um da Copa do Brasil. Também fez parte da seleção brasileira campeã do mundo em 1994, além de ter vestido a camisa de clubes como Vasco, Palmeiras, Valencia-ESP, Flamengo, Santos e Bahia.

*Estadão Conteúdo