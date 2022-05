Vitor Pereira explica ausência de Róger Guedes e manda recado para atacante; assista

Sem papas na língua, o treinador do Corinthians negou qualquer tipo de problema com o jogador, mas pediu mais entrega ao artilheiro do time

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes perdeu espaço no Corinthians



Fora dos dois últimos jogos do Corinthians na Copa Libertadores da América, Róger Guedes voltou a ficar no banco de reservas no empate contra o São Paulo, na tarde do último domingo, 22, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Perguntado sobre a ausência do atacante nos últimos duelos, Vitor Pereira negou que tenha problema com o jogador, mas disse que ele precisa dar “respostas” durante os treinamentos da equipe do Parque São Jorge.

“Não tenho problema pessoal nenhum com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, para que melhorem em qualidade. Mas eu tenho que fazer a equipe e escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto, o Róger que já teve momento bom, fez gols, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta”, disparou o técnico português.

Sem papas na língua, Vitor Pereira disse que não sente confiança em Róger Guedes, responsável por marcar 7 gols na temporada. “Tomara eu que ele me transmitisse a confiança para contar com ele para alterar um jogo ou começar uma partida. Mas eu não estou sentindo esta confiança. Isto não quer dizer que ele não queira, não estou dizendo isso. Mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Não posso tomar decisões com base no nome do Róger Guedes ou do que ele já fez, mas do que ele está fazendo agora”, acrescentou.